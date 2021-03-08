Сколько стоит аренда авто в Крыму и какую лучше выбрать машину во время отпуска

Симферополь, 8 марта. Увидеть все достопримечательности Крыма за время короткого отпуска можно только на машине, поэтому многие туристы едут на полуостров на личных авто. Некоторым хватает даже одной недели, чтобы объехать все значимые и красивые места, которые отмечены на любой туристической карте Республики Крым, рассказывает корреспондент ФАН.

В связи с этим на полуострове активно развивается такая услуга, как аренда автомобиля. Ранее одна из учредителей каршеринговой фирмы Лариса Старикова заявила, что данная услуга очень востребована среди туристов. Она отметила, что все имеющиеся у ее компании машины практически всегда находятся в аренде.

В целом сейчас в Крыму работает уже много различных компаний, поэтому выбор автомобилей большой и разнообразный, причем сегодня они располагаются почти во всех основных городах республики.

Совет туристам: если вы прилетели или приехали в Крым и планируете отдыхать в Ялте, Симферополе или Севастополе, то можете смело ехать в город и там взять в аренду машину — это выйдет дешевле, нежели возле аэропорта. И так вы сразу можете поехать, куда вам нужно. Мы проверили несколько агентств, предлагающих аренду авто в Крыму, и выяснили, что на данный момент цены пока еще не выросли по сравнению с прошлым годом.

Арендовать можно как бюджетную машину — Сhevrolet Lanos или Renault Logan за 700–1000 рублей в сутки на механической коробке передач, так и премиум-сегмента — Volvo XC70 за 4000 рублей. Однако конечная стоимость может возрасти в зависимости от условий, которые вы выберете.

Например, будут ли рекламные наклейки на автомобиле или нет, наличие КАСКО, выбор места, где вы планируете оставить машину, и так далее. В целом же туристам стоит арендовать кроссоверы — они вместительны и больше подходят для крымских дорог.

Ранее ФАН рассказывал, что решение Украины перекрыть Северо-Крымский канал могут приравнять к геноциду.