Ученые из Татарстана разработали устройство для изучения мигрени

Казань, 8 марта. Сотрудники Казанского федерального университета разработали устройство, симулирующее у человека мигрень. Оно поможет изучить механизм головной боли.

Ученые Института фундаментальной медицины и биологии и Института информационных технологий и интеллектуальных систем (ИТИС) КФУ представили новую разработку. Симулятор мигрени позволит ученым наблюдать за активностью нейронов головного мозга. Об этом информационному агентству «Татар-информ» рассказал директор ИТИС Михаил Абрамский.

«Симулятор мигрени — это совместный проект нейробиологов и программистов по моделированию нейробиологических процессов. Эти процессы представляют собой набор сигналов, которые надо правильно соединить, это и есть задача для программистов», — уточнил он.

Разработка казанских ученых поможет найти решение проблемы частых головных болей. Изучение активности нейронов головного мозга позволит ученым найти причину мигрени и подобрать подходящее лекарство или методику лечения.

Одной из причин появления мигрени может стать изменение погодных условий. Ранее врачи рассказали россиянам, как справится с погодными недомоганиями.