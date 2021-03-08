Киев, 8 марта. Бедные украинцы, голосовавшие за экс-президента страны Петра Порошенко, руководствовались стереотипами, считает политический эксперт Андрей Головачев.

Часто люди голосуют за богатых в надежде, что те уже не будут воровать из-за собственного достатка. Однако это суждение является мифом, что доказывает опыт Порошенко. Богатые люди воруют намного больше из-за высоких запросов, пояснил эксперт. Его слова приводит издание «Главред».

«Если бедный человек, который неожиданно оказался во власти, может удовлетвориться украденными 100 тысячами долларов, то богатый меньше чем за 1 миллион баксов и мараться не будет», — рассказал Андрей Головачев.

Все люди могут воровать, убежден аналитик. Предотвратить хищение средств может только система контроля и наказания за совершенное преступление. Однако в Незалежной ее нет, отметил политический эксперт.

«Поэтому кто бы не оказался во власти — бедный или богатый, все будут воровать — такова уж эгоистическая природа человека. Но богатый будет воровать больше, потому что у него выше запросы и у него, как правило, есть опыт и навыки крупномасштабного воровства», — добавил Головачев.

Ранее Украинский депутат Илья Кива призвал жителей страны готовиться к голоду, передает «Национальная служба новостей». По словам парламентария, причиной бедствия станет провальная политика команды президента Незалежной Владимира Зеленского.