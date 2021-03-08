Полиция задержала расчленившего лося браконьера в Ленобласти

Санкт-Петербург, 8 марта. Сотрудники полиции задержали мужчину, который убил и расчленил лося в лесу возле деревни Керро во Всеволожском районе Ленобласти. При обыске в его доме нашли оружие.

Останки туши животного были найдены при патрулировании территории. По данному факту возбудили уголовное дело о браконьерстве. Вскоре оперативники установили и личность предполагаемого преступника. Им оказался 64-летний житель деревни Матокса.

При обыске в доме мужчины было обнаружено место разделки туши, а в холодильнике — мясо и кости лося. У хозяина дома изъяли два охотничьих ружья и охотничий карабин с оптикой. В настоящее время мужчина доставлен в полицию для выяснения всех обстоятельств дела.