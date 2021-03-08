Туктамышева показала фото человека, без которого не может представить свою жизнь

Москва, 8 марта. Фигуристка Елизавета Туктамышева, выступающая в одиночном катании, опубликовала на своей странице в Instagram совместный снимок со своим тренером Алексеем Мишиным.

Наставнику чемпионки Европы и мира Мишину 8 марта исполнилось 80 лет. По этому случаю спортсменка выложила поздравительный пост. Туктамышева отметила неоценимый вклад Мишина и назвала его человеком, без которого не может представить свою жизнь.

«Вы не просто тренер, вы — человек, без которого невозможно представить фигурное катание! Человек, без которого я не могу представить своей жизни! Человек, который повлиял на судьбы многих людей. Я горжусь тем, что являюсь вашей спортсменкой!» — написала чемпионка.

24-летняя Елизавета Туктамышева недавно удивила своих поклонников, снявшись в откровенной фотосессии для мужского журнала Maxim. Номер с пикантными снимками молодой фигуристки вышел 26 февраля.