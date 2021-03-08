Super: Little Big не будут представлять Россию на Евровидение-2021

Москва, 8 марта. Популярная российская группа Little Big не будет представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2021». Информацию об этом сообщает издание Super.

На национальном отборе, который состоится на Первом канале вечером 8 марта, будут представлены три артиста: женский дуэт «#2Маши», основатель и фронтмен группы Therr Maitz Антон Беляев и певица Манижа.

Известный музыкальный коллектив Little Big выступят на шоу как приглашенные артисты. По информации Super, сейчас артисты проводят репетиции отбора, а вечером зрителей ждет грандиозное шоу.

Предположительно, Little Big выступят со своим новым хитом Sex Machine, клип на который они презентовали днем 8 марта. Поклонники группы надеялись, что трек станет заявкой на участие в Евровидение, но ошиблись.