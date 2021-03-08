Специалисты Lockheed Martin успешно испытали новую управляемую ракету GMLRS

Вашингтон, 8 марта. Новая американская ракета повышенной дальности M270 GMLRS успешно прошла первый этап испытаний.

В сообщении американской военно-промышленной компании Lockheed Martin говорится, что снаряд преодолел дистанцию в 80 километров. Отмечается, что управляемая система залпового огня с новой ракетой повышенной дальности продемонстрировала заметное улучшение результатов по сравнению с базовым боеприпасом.

В пресс-релизе говорится, что тестирование состоялось 4 марта на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Новая ракета успешно поразила цель.

«GMLRS значительно увеличивает дальность действия существующей системы, обеспечивая выбор боеприпасов для больших расстояний с той же надежностью и точностью, которую ожидают наши клиенты», — заявили в компании.

Стоит отметить, что в ходе предыдущих испытаний, которые проходили осенью минувшего года, были выявлены технические проблемы, которые обуславливались особенностями оперения ракеты.

Ранее ФАН писал, что американские военные планируют потратить большие деньги на создание сети высокоточных ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе для сдерживания Китая. При этом в ФРГ считают, что Европа должна объединиться с Вашингтоном в этом вопросе, передает телеканал «360».