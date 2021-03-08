«Остановить Россию»: экс-депутат Рады раскрыл цели США на Украине

Все действия Соединенных Штатов на Украине направлены против Российской Федерации. К такому мнению в интервью ФАН пришел политик, заслуженный юрист Украины, экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Советник министра внутренних дел Украины Валерий Поцелуйко рассказал об «ударе» по России. По мнению политика, таким выпадом стало закрытие в стране телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, владельцем которых является депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарас Козак. Он также сообщил, что в Киеве готовы к гипотетическому ответу со стороны Москвы.

«Те шаги, которые ввел СНБО, которые ввел президент, — это очень мощные шаги. Закрытие каналов Медведчука и Козака — это удар по их инструменту влияния в Украине. Я уверен, что это очень «сильный удар» и «потрясение» для России. Мы считаем, что будет противодействие. Вопрос только, когда и в какой степени», — добавил Поцелуйко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности Украины, блокирующее деятельность ряда украинских телеканалов. В их числе «112 Украина», NewsOne и ZIK. Ограничения также введены против «ТВ Выбор», «Новый формат ТВ», «Партнер ТВ», «Ариадна ТВ» и других. Примечательно, что США поддержали это решение.

Украинский политик Владимир Олейник в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал заявление Валерия Поцелуйко. По его словам, закрытие оппозиционных телеканалов на Украине — удар по свободе слова, а не по России.

«Во-первых, Киев ударил не по России, а по Украине. Поскольку эти три телеканала смотрели 10 млн украинцев. Кроме того, это удар по свободе слова и альтернативе различных точек зрения. Самое удивительно, что на эти телеканалы ходили люди, имеющие другую точку знания, — националисты и народные депутаты от различных партий. «112 Украина», NewsOne и ZIK давали жителям Украины возможность высказать альтернативную от официальной точку зрения. Это выстрел себе в ногу, а не соседу», — сказал собеседник ФАН.

Владимир Олейник раскрыл цели США на Украине. Политик считает, что США вынуждают Киев пойти войной на Донбасс, чтобы остановить Россию, заблокировать строительство «Северного потока — 2» и заставить Евросоюз вести очередные санкции против России.

«Сегодня Соединенные Штаты, чтобы навредить России, намерены обострить ситуацию в Донбассе. Зачем это нужно? Европейский союз отказался вводить очередные против РФ. В это же время американцы всеми силами хотят остановить строительство «Северного потока — 2», который после введения в эксплуатацию не только насытит российский бюджет, но и заложит прочную основу для экономического, политического и стратегического партнерства между Москвой и Брюсселем. США в этом не заинтересованы. Но если в Донбассе сегодня вновь вспыхнет конфликт, это позволит американцам надавить на Европу для введения ограничений против России. Чтобы начать войну, как раз и необходимо закрыть все оппозиционные телеканалы. Кроме того, на Украине преследуются блогеры. Также стоит отметить, что к линии фронта в Донбасс сегодня уже начали стягивать технику, боеприпасы и ГСМ», — заявил политик.

Бывший депутат Верховной рады уверяет, что и президенту Украины Владимиру Зеленскому также не терпится развязать войну в Донбассе. Необходимо это для того, чтобы отвлечь украинский народ от внутренних проблем.

«Конфликт в Донбассе выгоден и Зеленскому. Никаких успехов у страны нет, только одни проблемы — провалена вакцинация, катастрофа с коронавирусом, экономикой, денег не хватает, тарифы и цены каждый день растут. От этого нужно отвлечь население. А как это сделать? Ответ: войной. Когда начинаются боевые действия, никто не спрашивает о пенсиях — лишь бы выжить», — резюмировал Владимир Олейник.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что украинский перебежчик рассказал о планах киевских силовиков атаковать Донбасс в ближайшие месяцы.