Все залито кровью: источник ФАН рассказал о работе медиков на месте автокатастрофы под Самарой

Самара, 8 марта. Возможную степень опьянения у погибших в ДТП молодых людей при осмотре на месте автокатастрофы определить было не реально, рассказал источник ФАН в медицинских кругах.

По его словам, обычно медики, которые выезжают на констатацию смерти, могут по внешним признакам, и в том числе по запаху, определить, мог ли перед смертью выпивать погибший. Но в данном случае сделать это было невозможно — тела двух девушек и пяти мужчин были изуродованы.

«Все было залито кровью. Здесь же запах спиртного уловить было невозможно из-за страшнейших травм», — сообщил источник ФАН.

Как сообщалось ранее, в ночь перед автокатастрофой компания отдыхала в баре. Приятели пили пиво и более крепкий алкоголь. Из поселка Волжский они решили направиться в Тольятти, сели в кроссовер Volkswagen Tiguan и двинулись по направлению к городу. Внезапно водитель вылетел на полосу встречного движения и протаранил грузовик Isuzu. Водитель фуры не пострадал. По данному факту возбуждено уголовное дело.