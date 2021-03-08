Водитель без прав устроил гонки в детском садике во Владивостоке

Владивосток, 8 марта. Полиция задержала водителя, который на высокой скорости ездил по территории детского сада. Мужчина оказался нетрезв, к тому же, не имел водительских прав, сообщает корреспондент ФАН.

Видео «покатушек» Mitsubishi Mirage по игровой зоне детского сада появилось в социальных сетях днем, а уже к вечеру в ГИБДД сообщили о задержании нарушителя. На кадрах видно, как автомобиль хаотично движется среди горок и качелей, врезается в забор и другие объекты.

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«В дежурную часть полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение о том, что в районе Детского сада № 22 по улице Гамарника водитель автомобиля Mitsubishi Mirage демонстрирует опасное поведение. На место происшествия прибыли должностные лица ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку», — сообщили в полиции.

Как уточнили в правоохранительных органах, машина въехала на территорию дошкольного учреждения, протаранив ворота. Нарушитель — 33-летний местный житель. При задержании мужчина оказывал сопротивление. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Как выяснилось, он был состоянии алкогольного опьянения и не имел прав на управление транспортным средством.

В результате происшествия пострадавших нет. В водителя нарушителя составлены административные материалы по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами) и по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

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