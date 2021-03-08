Немецкая компания Merck объявила об эффективности собственного препарата от COVID-19

Дармштадт, 8 марта. Фармацевтическая компания Merck совместно с американской Ridgeback Biotherapeutics завершила испытания нового препарата от коронавирусной инфекции.

Пресс-служба немецкой компании Merck & Co сообщила о завершении испытаний нового препарата на основе таблеток под названием молнупиравир. Его предполагается использовать при лечении коронавирусной инфекции.

Уточняется, препарат прошел две фазы испытаний из трех необходимых. Он был испытан на 202 негоспитализированных добровольцах. Они принимали препарат в соответствии с указаниями исследователей перорально, как обычную таблетку. По результатам испытаний стало ясно, что вирусная нагрузка на организм пациентов была значительно снижена после пяти дней лечения препаратом.

«В то время, когда существует неудовлетворенная потребность в противовирусных препаратах против SARS-CoV-2, мы воодушевлены этими предварительными данными», — рассказала главный медицинский директор американской компании Ridgeback Biotherapeutics Венди Пейнтер.

Компания Merck ведет разработку сразу нескольких препаратов для борьбы с COVID-19. Сообщается, что вторая разработка имеет название МК-711 и также принимается в форме таблеток.

Наиболее распространенными на сегодняшний день являются вакцины от Pfizer, AstraZeneca и Центра имени Н.Ф. Гамалеи. Ранее сообщалось, что Австрия приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca после сообщений о смерти одной из пациенток