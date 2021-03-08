Российские послы поздравили женщин со всего мира с 8 Марта на разных языках

Москва, 8 марта. Послы и постоянные представители России при международных организациях обратились к женщинам с поздравлениями в честь 8 Марта на разных языках.

В социальных сетях МИД РФ появилось видеопоздравление для представительниц прекрасного пола, приуроченное к Международному женскому дню. Российские дипломаты в ролике выступили с праздничной речью, адресованной женщинам.

Так, посол России в Португалии Михаил Камынин заявил, что 8 Марта – это фантастический праздник для всех мужчин, когда они могут высказать свои поздравления любимым женщинам. Посол в Зимбабве Николай Красильников в свою очередь пожелал дамам крепкого здоровья, благополучия и успехов.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя тоже выразил на английском языке наилучшие пожелания. К поздравлениям присоединились посол России в Австрии Дмитрий Любинский, прочитавший на немецком стихотворение, посол России в Испании Юрий Корчагин, а также посол России в Китае Андрей Денисов и посол на Сейшельских островах Артем Кожин.

С Международным женским днем представительниц прекрасного пола также поздравил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Он отметил, что 8 Марта — это не только праздник весны, но и любви.