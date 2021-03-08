Внедорожник протаранил забор возле школы в Брянске

Брянск, 8 марта. Водитель за рулем внедорожника врезался в забор возле школы в Фокинском районе. По словам очевидцев, инцидент произошел рядом с пешеходным переходом.

Свидетели аварии также утверждают, что мужчина не только повредил ограждение, но и едва не заехал на территорию учреждения. Официальной информации о ДТП пока не поступало. Также неизвестно, что привело к аварии возле школы и есть ли пострадавшие.

Массовое ДТП на въезде во Владивосток парализовало движение, сообщало издание Deita. Авария произошла на трассе от международного аэропорта по направлению в город.