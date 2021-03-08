Российский провайдер облачных сервисов намерен выйти на украинский рынок

Киев, 8 марта. Компания Selectel, являющаяся оператором облачных сервисов и услуг дата-центров, планирует выйти на украинский и европейский рынки, сообщил CEO украинской GigaCloud Артем Коханевич

Он рассказал, что оборот Selectel составляет более 40 млн долларов, что равноценно всему украинскому рынку облаков. По словам Каханевича, о выходе компании на украинский рынок свидетельствуют два факта — эта информация есть в открытом отчете для инвесторов, плюс размещены вакансии BDM.

В презентации Selectel отмечается, что компания планирует начать предоставлять услуги в сторонних дата-центрах в Киеве, а также еще в одной локации Европы. Кроме того, в профессиональной соцсети Linkedin размещена вакансия Business Development Manager в украинской столице.

Компания Selectel (ООО «Селектел») была зарегистрирована в сентябре 2008 года в Санкт-Петербурге. Ее гендиректором является сооснователь «ВКонтакте» Лев Левиев. Selectel имеет собственные дата-центры в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и входит в тройку лидеров российского рынка центров обработки данных. Услугами организации пользуются более 5 тысяч компаний.

Представители российского оператора сотовой связи МТС ранее сообщили, что в России в ближайшее время появится пользовательская сеть 5G. В настоящий момент услуга уже доступна клиентам МТС, проживающим в Москве.