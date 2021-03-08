Лагерь ВПЛ на северо-востоке Нигерии может оказаться тайным прибежищем боевиков

Майдугури, 8 марта. Проверка лагеря для внутренне перемещенных лиц в нигерийском штате Борно на северо-востоке страны выявила массовую фальсификацию документов, позволившую неизвестным лицам пользоваться услугами государственной программы поддержки беженцев.

Поздней ночью губернатор штата Бабагана Умара Зулум прибыл с инспекцией в колледж исламских правовых исследований Мохаммеда Гони в Майдугури, где располагается лагерь для внутренне перемещенных лиц. Он приказал немедленно перекрыть входы и выходы, чтобы точно зафиксировать количество людей на объекте.

To fish-out fake IDPs, @ProfZulum storms camp midnight for headcount



... Discovers 650 ghost households https://t.co/jAkZAwWdjq pic.twitter.com/hyRFY0cVAP — Governor Borno (@GovBorno) March 7, 2021

Проверка показала, что из 1000 официально задокументированных домохозяйств почти 650 оказались реально отсутствующими. Поскольку традиционное нигерийское домашнее хозяйство состоит из шести и более человек, которые являются родственниками либо просто объединяются для совместного проживания, речь идет приблизительно о 4 000 фиктивных жителях лагеря.

По официальной версии, социальными льготами воспользовались местные жители, которые получают продукты питания и другие предусмотренные для ВПЛ услуги, но ночуют дома. Соответственно, руководство лагеря могло брать взятки за оформление фиктивных документов.

Беженцы как прикрытие

Однако существует и другая версия, откуда в центре временного содержания появились тысячи фальшивых беженцев. В северо-восточной части Нигерии активно действует запрещенная в РФ группировка «Боко Харам»1, боевики которой устраивают атаки на местные населенные пункты, грабят дома, магазины и правительственные учреждения, а также захватывают заложников с целью получения выкупа.

Активность радикалов и неспособность вооруженных сил обеспечить безопасность населения уже привела к тому, что ассоциация животноводов Нигерии предложила правительству разрешить свободное ношение оружия, чтобы люди могли сами защитить свои семьи и имущество.

Нападения «Боко Харам» происходят часто, но между ними боевики должны где-то отдыхать, питаться, лечить раненых и готовиться к новым атакам. Не исключено, что часть из них могла найти прибежище в лагере ВПЛ при колледже исламских правовых исследований. И в таком случае руководство заведения ожидают куда более серьезные последствия.

1 Организация запрещена на территории РФ.