Анастасия Волочкова назвала главный секрет счастливого праздника 8 Марта

Многие мужчины считают, что проявлять внимание к женщине нужно только 8 Марта. Таким мнением поделилась в беседе с ФАН балерина Анастасия Волочкова.

Звезда поделилась подробностями того, как она проводит прекрасный весенний праздник.

«Поздравили меня сегодня в WhatsApp 250 человек. Я еще даже не могу ответить на все эти сообщения», — отметила она.

Анастасия Волочкова рассказала, что весь праздник намерена быть со своей второй половинкой.

«Провожу этот день с любимым человеком в домашней обстановке. Начали отмечать еще вчера в гостях. Сегодня тоже прекрасный день. Проведем его так, как хочется. Парюсь в русской бане, наслаждаюсь огромным количеством букетов цветов и поздравлений», — поведала балерина.

В заключение она поделилась жизненным наблюдением, которое может показаться несущественным, но, по ее мнению, имеет огромное значение для каждой женщины. Речь, конечно же, идет о внимании сильного пола к прекрасной половине человечества.

«Главный секрет счастливого праздника 8 Марта — любить и быть любимой. Почему-то мужчины считают, что только 8 Марта нужно подарить женщине цветочек или уступить место в метро или троллейбусе, сделать что-то приятное. У меня всю жизнь все по-другому. У меня праздник каждый день. Букеты я получаю всегда и повсеместно. Самые приятные для меня цветы и сюрпризы тогда, когда они неожиданные, а не по случаю праздника. Честно говоря, я даже от любимого человека не ждала цветов, просила его не дарить их, а просто быть рядом. Однако он все равно не оставил меня без цветочков», — подытожила звезда.

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