Киев, 8 марта. Украина должна стать наследницей тюркской культуры, об этом заявила замглавы МИД страны Эмине Джапарова.

По словам чиновницы, этому должны помочь носители соответствующей идентичности из числа крымских татар.

«История становления украинской государственности тесно связана с тюркским миром. На протяжении веков в украинско-тюркских отношениях были и общие успехи, и взаимные разочарование; и война, и мир», — рассказала Джапарова журналистам.

Как заметила чиновница, Украина активно развивает отношения с Турцией, которые можно назвать суперинтенсивными. Кроме того, в число стран, сотрудничающих с Киевом, входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Туркмения.

Джапарова сообщила, что в Турции она провела встречу с генеральным секретарем Тюркского совета Багдадом Амреевым, на которой обсудили перспективы участия Украины в организации в роли наблюдателя.

Ранее экс-глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему военные не смогли противостоять потере Крыма. По его словам, к моменту возвращения Крыма в состав России в казначействе Украины было очень мало денег, пишет НСН.

Политолог Руслан Бортник объяснил, что отдаляет Украину от Донбасса и Крыма. По его словам, экономическая изоляция со стороны Украины не приведет ни к чему хорошему.