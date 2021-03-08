Медики проверят кровь погибших в ДТП под Самарой молодых людей на алкоголь

Самара, 8 марта. Тела молодых людей, которые погибли в ДТП с грузовиком, направили в морг на экспертизу. Специалистам предстоит установить степень содержания алкоголя в их крови.

Правоохранители, занимающиеся проверкой смертельного ДТП под Самарой, назначили ряд судебно-медицинских экспертиз. Они намерены выяснить, находились ли молодые люди, погибшие в легковушке, в состоянии алкогольного опьянения, заявил источник ФАН в медицинских кругах.

Автомобиль молодых людей столкнулся с грузовиком на трассе Самара — Тольятти. В результате аварии погибли семь человек, сообщало URA.RU. Все они находились в легковушке. Возраст погибших составляет от 17 до 24 лет. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.