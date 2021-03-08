Светлана Тихановская рассчитывает на встречу с Байденом в США

Женева, 8 марта. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская желает встретиться с американским лидером Джо Байденом. Она планирует поездку в Соединенные Штаты.

Вашингтон на данный момент уделяет много внимания республике, уточнила Тихановская. Она выступила на пресс-конференции в Женеве.

«Мы находимся в контакте с Вашингтоном, общаемся, и мы услышали сильное послание Джо Байдена после его избрания», — рассказала бывший кандидат в президенты.

Противница официальной власти в Белоруссии также уточнила детали беседы с американским послом в Минске. Тихановская отметила, что возможна «организация визита в Вашингтон однако [пандемия] COVID-19 является проблемой». Она не стала называть конкретные даты поездки, но выразила надежду на встречу с Байденом.

Ранее Генпрокуратура Белоруссии направила в Литву запрос об экстрадиции Светланы Тихановской, передает «Национальная служба новостей». В Минске планируют привлечь домохозяйку к уголовной ответственности за нарушения порядка управления и общественной безопасности.