В Госдуме проработают решения по защите цифрового суверенитета

, 8 марта. Глава думской комиссии Василий Пискарев заявил, что в Госдуме есть "наработки" по защите цифрового суверенитета для недопущения повторных блокировок российских СМИ в соцсетях.

Блокировка в Facebook публикаций СМИ, основанных на официальной информации правоохранителей, создает угрозу национальной безопасности, сказал председатель Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

Он напомнил, что спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее инициировал создание ряда законодательных решений по защите цифрового суверенитета, которые в дальнейшем помогли бы избежать подобных случаев.

"Мы полностью поддерживаем это предложение. Вопрос неоднократно обсуждался на заседании комиссии, и у нас есть определенные предложения и наработки", — сказал Пискарев.