Жители Мурина пожаловались на дебош «сертоловского расчленителя» в подъезде своего дома

Санкт-Петербург, 8 марта. Жители одного из ЖК в городе Мурино под Петербургом пожаловались на неадекватного соседа, который устраивает дебоши в подъезде, поджигает коврики и номерки у квартир.

Фотографии и видео с установленных в подъезде камер опубликовали в паблике «ДНД Муринский контроль» в соцсети «ВКонтакте». Авторы сообщения уточняют, что мужчина часто напивается, громко слушает музыку, портит чужое имущество. Один из жителей дома видел, как он перерезает провода в щитке одной из квартир.

На опубликованном ролике можно видеть, как дебошир со всей силы бьет в одну из дверей табуреткой и предметом, похожим на нож. Своим поведением он настолько запугал людей, что кто-то из местных жителей навел справки и сообщил, что их сосед «сертоловский расчленитель», который в 2010 году якобы расчленил труп своей матери и хранил останки в квартире.

В комментариях к записи пользователи посоветовали жильцам обратиться в полицию, но те в ответ заверили, что уже пытались это сделать, однако пока усмирить неадекватного мужчину не получается.