Вдова Грачевского впервые отмечает 8 Марта вдвоем с сыном

Москва, 8 марта. Вдова худрука «Ералаша» Бориса Грачевского, актриса Екатерина Белоцерковская впервые отмечает 8 Марта без любимого мужа.

Последняя жена покойного режиссера показала в своих Instagram Stories, как проходит ее праздник. Артистка в первый раз осталась на 8 Марта вдвоем с сыном Филиппом, которому еще не исполнилось и года.

«Теперь цветы буду дарить я. Спасибо за сына! Люблю», — написала Белоцерковская, видимо, обращаясь к покойному мужу.

Актриса находится вместе с мальчиком в загородном доме. Вдова Грачевского рассказала, что 8 марта на улице мороз и солнце. Белоцерковская также показала, как они вместе с маленьким сыном играют в детской комнате.

«Наше 8 Марта на двоих!» — подписала кадры жена худрука «Ералаша».

Однако без цветов на праздник Екатерина Белоцерковская не осталась. Накануне 8 Марта актриса получила шикарные букеты от поклонников.

Борис Грачевский скончался 14 января 2021 года, ему был 71 год. Причиной смерти режиссера стали последствия коронавируса. Худрука «Ералаша» похоронили на Троекуровском кладбище.