Захарова рассказала, как ее поздравляют западные коллеги

Москва, 8 марта. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о поздравлениях западных коллег с 8 Марта.

По ее словам, в последнее время женщины стали намного активней поздравлять друг друга с этим праздником. Однако еще около десяти лет назад в этот день женщин поздравляли исключительно мужчины.

«Сейчас очень много открыток от женщин. И я женщин тоже поздравляю», — сказала она.

Кроме того, Захарова добавила, что на Западе праздник не распространен так, как в России. Однако представители некоторых стран присылают ей открытки. Она, разумеется, поздравляет их в ответ, подытожила дипломат.

Ранее представитель МИД назвала главное качество дипломата. По ее мнению, в этом деле профессионализм играет ключевое значение.