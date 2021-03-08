Меган Маркл рассказала, как плакала перед свадьбой из-за Кейт Миддлтон

Москва, 8 марта. Герцогиня Сассекская Меган Маркл в интервью Опре Уинфри пролила свет на ссору с герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон перед своей свадьбой в мае 2018 года.

После бракосочетания Маркл и принца Гарри британские таблоиды пестрили новостями о ссоре герцогини Сассекской с Кейт Миддлтон. Якобы именно жена младшего внука королевы Елизаветы II стала инициатором конфликта.

Меган Маркл решила положить конец этим домыслам. В ходе большого интервью Опре Уинфри она заявила, что перепалка возникла из-за примерки платьев для девочек, разносящих цветы на свадьбе, и на самом деле именно Кейт Миддлтон довела ее до слез, а не наоборот.

«Это была действительно тяжелая неделя до свадьбы, и она была чем-то расстроена, но в итоге она извинилась, купила мне цветы и отправила их вместе с запиской с извинениями», — объяснила ситуацию Маркл.

Она не держит зла на жену принца Уильяма. Более того, она заявляет, что Кэтрин — хороший человек. Все это время Маркл старалась не рассказывать прессе подробностей конфликта, но из-за неверно донесенной журналистами информации пришлось раскрыть правду.

Во время интервью принц Гарри и его жена Меган Маркл также сообщили пол своего второго ребенка. Как пишет «Вечерняя Москва», у них родится девочка.