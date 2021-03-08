Обгоревший труп мужчины нашли после пожара в воронежской пятиэтажке

Воронеж, 8 марта. Пожар произошел в квартире пятиэтажного дома на улице Волгодонской. Прибывшие на место спасатели нашли обгоревший труп мужчины, передает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании поступило поздно ночью. На месте работали 12 человек личного состава и три единицы спецтехники. Огонь удалось быстро ликвидировать. Причиной пожара могла стать неосторожность при курении. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Три человека погибли в результате возгорания в жилом двухэтажном деревянном доме якутском городе Нюрба, сообщал телеканал «360». Людей в бессознательном состоянии передали медикам, однако спасти их не удалось.