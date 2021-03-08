Шепелев продал дом Жанны Фриске в элитном поселке фигуранту уголовного дела

Москва, 8 марта. Отец сына певицы Жанны Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев продал расположенный в элитном поселке особняк покойной исполнительницы человеку, у которого были проблемы с законом.

Роскошный дом площадью 400 квадратных метров Шепелев и Фриске купили вскоре после рождения их общего сына Платона. Особняк находится в престижном коттеджном поселке «Лужки-2», а его стоимость на момент покупки составляла 38 миллионов рублей. Шепелев вспоминал, что во время первой экскурсии по дому Фриске светилась от радости.

«Последние несколько часов счастья… Жанна видела наш дом в первый и последний раз в своей жизни», — писал телеведущий.

Особняк принадлежал Шепелеву и Фриске. После смерти певицы ее долю разделили между собой Платон, а также родители артистки. В 2019 году отец и мать певицы продали свои доли телеведущему.

Дмитрий Шепелев так и не смог завершить ремонт и въехать в дом. Согласно данным ЕГРН, в 2020 году особняк перешел директору Музея им. Андрея Рублева, искусствоведу Михаилу Миндлину. Скорее всего, телеведущий познакомился с покупателем через свою возлюбленную, дизайнера Екатерину Тулупову.

В 2017 году новый владелец элитного дома стал фигурантом уголовного дела о многомиллионных хищениях бюджетных средств. Миндлин признал вину и был приговорен к условному сроку, пишет «Экспресс-газета».

Сейчас Дмитрий Шепелев готовится стать отцом во второй раз — Екатерина Тулупова ждет от него ребенка. Недавно телеведущий похвастался кроваткой для будущего малыша.