Китайские специалисты разработают плазменное оружие для танков

Пекин, 8 марта. Китайские военные предложили конструкторам создать оружие, которое похоже по звуку на электромагнитную рельсовую пушку, использующую магнетизм вместо пороха.

На сегодняшний день подобные разработки ведутся в нескольких странах. До сих пор развертыванию рельсотрона мешали размеры оружия и необходимость в огромном количестве энергии для того, чтобы привести снаряд в движение на скорости более 7 Махов.

Китайские ученые полагают, что эти задачи вполне разрешимы. Намагниченная плазменная артиллерия может быть достаточно легкой и энергоэффективной, чтобы ее можно было устанавливать на танки.

«Приглашаем к участию в тендерах на проверку теории и системы запуска для намагниченной плазменной артиллерии», – передает китайское государственное издание Global Times.

Стрельба будет вестись снарядами на высокой скорости. Как отметили обозреватели, в артиллерийском корпусе создается магнитное поле, направление которого указывает на артиллерийский порт в направлении оси корпуса. Напряжение магнитного поля постепенно снижается от внутренней стенки корпуса к оси, после чего газ в корпусе ионизируется в плазму и преобразует слой плазменной оболочки на внутренней стенке корпуса под действием магнитного поля для запуска снаряда.

По словам китайского военного аналитика Вэй Дунсю, новая технология существенно увеличит дальность действия обычной самоходной гаубицы калибра 155 миллиметров с 30-50 километров до 100. Как отметил Деннис Киллинджер, почетный профессор физики Университета Южной Флориды, эта идея «весьма интригующая» и разработка подобного оружия вполне возможна.

Ранее китайские военные аналитики отметили превосходство российского оружия и военного оборудования по сравнению с разработками других крупных военных держав.