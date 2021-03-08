Военные ВМС США попросили разработать гиперзвуковую ракету для палубных самолетов

Вашингтон, 8 марта. Специалисты ВМС США попросили представителей военной промышленности разработать прототип гиперзвуковой ракеты со сверхзадачей.

Представители американского флота оставили особые пожелания к новой разработке — предполагается, что авианосный истребитель-бомбардировщик F/A-18E/F Super Hornet сможет атаковать высокоприоритетные цели, при этом не оставляя противнику времени для развертывания средств противодействия.

По информации Управления военно-морских исследований (ONR) в Арлингтоне, проект Screaming Arrow направлен на создание трех прототипов гиперзвукового вооружения, которое будет совместимо с вышеуказанными самолетами. Разработка предполагает проектирование ракеты, межкаскадного двигателя и ускорителя. Отмечается, что помимо сухопутных целей новые американские ракеты будут предназначаться для поражения надводных кораблей противника.

Проект будет осуществляться в три этапа. Первый будет длиться на протяжении семи месяцев — за это время необходимо разработать план полного цикла производства. Второй этап, рассчитанный на 15 месяцев, предполагает изготовление необходимых деталей, а на третьем — в течение 13 месяцев конструкторы будут заняты интеграцией новой разработки с самолетом Super Hornet для проведения испытаний.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о проблемах, испытываемых в США в связи с нехваткой запасных частей для своих военных самолетов.