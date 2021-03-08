Молодая жена Дмитрия Диброва хочет заставить его заниматься спортом

Мале, 8 марта. Молодая супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина пожаловалась, что 61-летний муж не увлекается спортом. Жена шоумена хотела бы, чтобы он полюбил физические упражнения.

Сейчас бывшая модель с мужем и детьми проводит отпуск на Мальдивах. Подробностями отдыха Диброва делится на своей странице в Instagram. Супруга телеведущего рассказала, что их средний сын Федор просыпается в 6:30 утра по местному времени (или в 4:30 по московскому). Однако сон ребенка — это не единственный вопрос, волнующий молодую жену Диброва.

«Как влюбить мужа в спорт? У кого есть опыт? Мне кажется, это необходимо для здоровья и хорошего самочувствия + пример для детей. Пока Дмитрий не понимает, зачем бы это ему было нужно», — написала бывшая модель.

Подписчики Полины Дибровой поделились с ней советами, касающимися данной проблемы. Некоторые отметили, что шоумену не стоит менять образ жизни, другие же считают, что спорт ему необходим.

«Если уж вышли за мужчину на 30 лет старше и не качка, так уважайте его выбор»; «Не нужен ему спорт, все он прекрасно понимает. Спортом в его возрасте, если он им не занимался, то очень противопоказано заниматься»; «Полина, я бы на твоем месте попробовала нанять хорошего инструктора по совместной парной йоге»; «Думаю, так же своим примером и влюблять», — написали комментаторы.

Дмитрий Дибров иногда все же задумывает о внешности и омоложении. Например, телеведущий преобразился перед своим 61-летием.