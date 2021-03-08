Аналитики Sohu описали новый план США по «захвату» России

Пекин, 8 марта. Соединенные Штаты разрабатывают очередной план для удара по России. Об этом пишут обозреватели Sohu.

Китайские СМИ опубликовали статью, в которой рассказывают о возможном сценарии нападения США на Россию. Раньше на военно-политической карте Вашингтона по захвату РФ были страны Прибалтики, Япония и Украина. С территорий этих государств теоретически можно было напасть на Калининградскую область, Курилы и Крым. Авторы статьи считают, что теперь к этим всем странам можно прибавить еще одну — Норвегию. Она кажется идеальным плацдармом для сдерживания России в Арктике. Размещение здесь стратегических бомбардировщиков В1-В является лишь частью более широкого плана НАТО по милитаризации региона, цитирует зарубежных экспертов в своем переводе «ПолитРоссия».

Норвегия дала разрешение развернуть на своей территории Корпус морской пехоты США, а также приютила эскадрилью патрульных самолетов Boeing P-8 Poseidon на военной базе. Не стоит забывать и про строящуюся на острове Варде радиолокационную станцию дальнего обнаружения ракет «Глобус-3». Кроме этого терминал порта Гротсунд готовится к принятию атомных подводных лодок ВМС США. Все это говорит о том, что Пентагон намерен использовать Норвегию в качестве плацдарма для атаки на Россию, уверены китайские аналитики Sohu.

Ранее ФАН писал, что Вашингтон отправляет стратегическую авиацию в Норвегию. В Пентагоне заявили, что этот шаг является «четким сигналом» для России о стратегической важности арктического региона.