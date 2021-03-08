В ночь перед смертельным ДТП под Самарой погибшие пили крепкое спиртное в баре

Самара, 8 марта. Молодые люди, погибшие в ДТП на трассе Самара — Тольятти, в ночь перед страшной аварией отдыхали в баре, где употребляли спиртные напитки, сообщил источник ФАН.

Компания пила не только пиво, но и крепкие напитки — водку и коньяк.

«В ночном заведении было много людей, поэтому сейчас сложно сказать, кто и что именно пил и в каких количествах. Наблюдать друг за другом молодым людям было практически невозможно», — добавил источник.

Как сообщалось ранее, жертвами ДТП стали две девушки и пятеро молодых людей в возрасте от 17 до 23 лет. Они ехали из поселка Волжский в Тольятти. По неустановленной пока причине, их кроссовер Volkswagen выскочил на полосу встречного движения, где протаранил грузовик Isuzu. Водитель, который управлял фурой, не пострадал.

По факту автокатастрофы было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть более двух человек. В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты. В рамках расследования будет проведено несколько экспертиз.