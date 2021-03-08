Самые низкие цены на хлеб в России зафиксированы в Дагестане

Махачкала, 8 марта. Цены на хлеб в Дагестане — самые низкие в России, сообщили ФАН в региональном Минсельхозпроде. Существенную роль в сдерживании роста стоимости этой категории играет государственная поддержка отрасли, объяснили в ведомстве.

По словам заместителя министра сельского хозяйства республики Эмина Шайхгасанова, в Дагестане ежегодно производится 250 тысяч тонн хлеба. При этом его средняя цена в настоящее время составляет немногим более 30 рублей.

«В Республике Дагестан при объеме производства хлеба 250 тысяч тонн в год самая низкая стоимость хлеба. Это 30 рублей 30 копеек», — заявил замглавы аграрного ведомства.

Он напомнил, что федеральным центром регионам выделены средства на субсидирование хлебопекарной отрасли. Дагестан также вошел в число получателей господдержки.

«Утверждены правила предоставления субсидий производителям муки в республике в части возмещения затрат при покупке продовольственной пшеницы, а также правила субсидирования предприятий хлебопекарной промышленности в части возмещения затрат при производстве и реализации хлеба и хлебобулочных изделий сроком годности менее пяти дней», — объяснил Шайхгасанов.

В конце 2020 года правительством России было принято решение направить в регионы 4,7 миллиарда рублей для поддержки мукомолов и хлебопеков. Дагестан получил на эти цели почти 80 миллионов рублей. Господдержка будет оказываться в виде предоставления субсидий: хлебопекарные предприятия за каждую произведенную тонну хлеба получат две тысячи рублей, мукомолам компенсируют половину от разницы между текущей ценой на зерно и ее средней стоимостью за последние годы.

Ранее ФАН сообщал, что соответствующие субсидии для компенсации затрат в Дагестане получат не менее 50 хлебопекарных предприятий. На помощь смогут претендовать производители, состоящие на учете в налоговых органах и ведущие свою деятельность на территории региона.