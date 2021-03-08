Армия ЦАР выбила боевиков из приграничного города Гамбула

Банги, 8 марта. Вооруженные силы Центральноафриканской Республики (FACA) вошли в город Гамбула на юго-западе страны в воскресенье, 7 марта. Об этом в своем Facebook-аккаунте сообщил премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада.

Бойцы национальной армии, обученные российскими инструкторами, разбили силы боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) и взяли населенный пункт под контроль. Нгребада заявил, что военнослужащие обеспечат порядок в регионе и защитят мирное население от радикалов.

Гамбула расположена на границе республики. Через город проходит федеральная трасса RN6, которая соединяет ЦАР и Камерун. Этот путь имеет стратегическое значение для двух африканских стран. Теперь маршрут контролируют правительственные силы.

По словам премьер-министра, армия продолжит контрнаступление. На данный момент отряды ВС ЦАР продвинулись в сторону Амадагаза, где планируется провести операцию против боевиков.

В окрестностях Амадагаза расположены несколько месторождений золота и алмазов. Центральноафриканские войска в ближайшее время восстановят контроль над горнодобывающим районом. Потеря этой местности ударит по силам «Коалиции» и лишит их возможности финансировать свои преступления за счет ресурсов ЦАР.

Боевики практически ежедневно теряют захваченные ранее территории после того, как военнослужащие перешли в контрнаступление. Бойцы армии ЦАР помогают восстановить порядок и обеспечивают безопасность мирного населения республики.