Главные достоинства женщин-пилотов назвали в Московском авиационном центре

Москва, 8 марта. Заместитель директора по организации летной работы ГКУ «Московский авиационный центр» Олег Катальшев рассказал о плюсах работы с первой в России женщиной-пилотом санавиации.

Бригады чрезвычайной авиации Московского авиационного центра дежурят на трех больницах, таким образом охватывая всю территорию столицы. В случае ДТП или других чрезвычайных ситуаций они могут оперативно оказать помощь пострадавшим.

Однако ответственность за подготовку к вылету лежит на бортовой команде, состоящей из четырех человек. В их состав входят двое пилотов и пара медицинских работников наряду с различными службами, помогающими готовиться к вылету.

«У женщины и мужчины разные сильные и слабые стороны. Существует такое мнение, что женщины хуже ориентируются на местности. Но тем не менее есть качества чисто женские, которые даже помогают в работе. Спокойствие, скрупулезное изучение предмета. Когда с Екатериной идешь на дежурства, ты спокоен, потому что она более скрупулезно прорабатывает все вопросы, более детально прорабатывает мелочи. Или это свойства именно ее характера», — цитирует Катальшева «ПолитЭксперт».

С начала года у женщин в России появилось больше профессиональных возможностей. Теперь россиянки могут стать не только пилотами, но и машинистами. Так, по Московскому центральному кольцу на «Ласточке» в свой первый рейс недавно отправилась помощник машиниста Виктория Власенкова.