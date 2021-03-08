Любители гонок на тракторе сразились за звание лучшего биатлониста. ФАН-ТВ

Устроить настоящие ралли на тракторах, да не просто ради забавы и экстрима, а побороться за медаль и звание «лучшего» можно на международных открытых играх «Тракторный биатлон». Да, такой вид спорта тоже существует.

Туристический комплекс «Камские дали» в Воткинском районе Удмуртии стал площадкой, на которой собрались любители погонять на тракторе. Участниками соревнований стали команды из пяти регионов России: Ростовской и Свердловской областей, Пермского края, Татарстана и Башкортостана. Также показать свои навыки вождения трактора МТЗ-82 и на соперников посмотреть прибыла делегация из Белоруссии.

К участникам присоединились и представительницы прекрасного пола, для которых организаторы устроили отдельный заезд.

Победу на играх одержал механизатор Семен Косачев, серебро и бронза — у учащихся Ижевской сельхозакадемии Евгения Васильева и Вячеслава Егорова. В женском заезде отличилась сотрудница МВД России Елена Шерстобитова, она забрала золото. Серебро выиграла жительница Воткинского района Марина Панькова, а бронза досталась студентке Дарье Зариповой.

В этом году соревнования стали не только зрелищными, но и по-настоящему романтичными. Организатор мероприятия Павел Кузнецов перед зрителями на площадке игр сделал предложение своей возлюбленной и прокатил ее на украшенном свадебным веником тракторе.