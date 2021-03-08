НБУ упросит покупку доллара для компаний

Киев, 8 марта. Правила покупки иностранной валюты для юридических лиц будут упрощены на Украине в 2021 году. Об этом говорится в публикации Национального банка Украины (НБУ).

Регулятор разрешит приобретать доллары и другую валюту всем юрлицам без обязательств в виде внешнеэкономических контактов. За счет этого, как предполагается, в среднесрочной перспективе вырастет ликвидность валютного рынка. Не исключено, что на начальном этапе повысится спрос на валюту, в результате чего курс доллара к гривне может вырасти.

НБУ уже принял ряд шагов для упрощения покупки валюты для юридических лиц. Украинские банки получили возможность покупать доллары и евро у населения в терминалах самообслуживания. Также на Украине упростилась процедура перевода валюты за границу и ее получение. Отныне это можно сделать с помощью цифрового паспорта в специальном мобильном приложении.

Член Национальной академии наук Украины Элла Либанова ранее рассказала, насколько ухудшился уровень жизни в стране за прошедший год. Причиной социально-экономических проблемы на Украине она называет реакцию властей и населения на пандемию коронавируса. О потрясениях, которые могут ожидать украинцев в ближайшем будущем, рассказало издание «ФедералПресс». Из-за третьей волны пандемии страна может столкнуться с голодом, считают эксперты.