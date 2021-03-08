Ширвиндт вспомнил о «кошмаре в Риге», когда умер Миронов

Москва, 8 марта. Худрук Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт раскрыл страшные подробности, касающиеся смерти актера Андрея Миронова.

Артист, известный зрителям по ролям в фильмах «Бриллиантовая рука» и «12 стульев», скончался в Риге в августе 1987 года. Миронову стало плохо прямо на сцене во время спектакля «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Актер потерял сознание, после чего ему вызвали скорую помощь.

«Этот кошмар в Риге, когда я выносил его с «Фигаро». Я все помню, как вчера. Физически ощущения помню, и его последние слова: «Шура, голова». И это было 34 года назад», — сказал Ширвиндт в интервью «МК».

Миронова доставили в нейрохирургическое отделение рижской больницы, гле выяснилось, что у артиста обширное кровоизлияние в мозг. Врачи боролись за его жизнь два дня, но актер в итоге скончался. Предполагается, что к смерти Миронова привел разрыв аневризмы сосуда. 7 марта 2021 года актеру могло бы исполниться 80 лет.

Первой женой Андрея Миронова была актриса Екатерина Градова, которая умерла совсем недавно. Артистка Вера Васильева говорила, что актер относился к супруге с нежностью, но был очень требователен, передает телеканал «360».