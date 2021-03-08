Российские саперы продолжают работы по разминированию территорий в Лаосе

Москва, 8 марта. Российские саперы расчистили район аэродрома в провинции Сиенгхуанг в Лаосе от американских кассетных бомб.

Об этом рассказали в понедельник в Министерстве обороны Российской Федерации. Согласно сообщению, взрывоопасные предметы относятся к типу кассетных бомб производства США BLU-26, BLU-63 и BLU-3B. Также обнаружены артиллерийские боеприпасы.

В общей сложности российские саперы при разминировании в районе аэродрома «Тхонгхайхин» обнаружили более 800 взрывоопасных предметов.

«Особенностью разминирования в данном районе является залегание обнаруживаемых боеприпасов на глубине до 170 сантиметров и большое количество ферромагнитных элементов, что существенно замедляет темпы поиска», — говорится в сообщении оборонного ведомства США.

С 2018 года в Лаосе работают российские саперы, которые занимаются очисткой местности от взрывоопасных предметов, оставшихся после американских бомбардировок в период с 1964 по 1973 годы. Для обнаружения боеприпасов применяются современные средства поиска, обнаружения и защиты. В Лаос направлен отряд из 32 военнослужащих международного противоминного центра ВС РФ.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в ходе очистке порядка двух гектаров территории в Лаосе российские саперы обнаружили более 300 взрывоопасных предметов.