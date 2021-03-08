«С трудом оправилась от шока»: Валерия высказалась о финале выпуска «Маски»

Москва, 8 марта. Певица Валерия принимает участие в развлекательно-музыкальном шоу «Маска» в качестве члена жюри. Она рассказала о своей реакции, когда узнала, кто скрывается под маской пингвина.

Первый эпизод второго сезона передачи стартовал на телеканале НТВ 14 февраля. Четвертый выпуск шоу вышел 7 марта. Итогом передачи стало очередное разоблачение персонажа. Пока всего три участника сняли свои маски, последний из них — Пингвин. В образе этой птицы выступала исполнительница Азиза, что оказалось шоком для Валерии. Певица была уверена, что под маской скрывается Анита Цой.

«С трудом оправившись от шока, который меня настиг неделю назад, когда под маской Ананаса оказался мой собственный муж, мы все были повергнуты в новый», — отреагировала артистка.

Подобное случилось на проекте впервые, утверждала Валерия. Реакция Азизы на разоблачение не оставила равнодушными ни судей, ни зрителей. Певица еле сдерживала слезы: она не хотела покидать проект.

Ведущий «Маски» Вячеслав Макаров ранее перечислял героев программы, которых считает наиболее загадочными. По его мнению, самыми таинственными участниками являются Лама и Белый Орел.