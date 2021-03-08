Житель Газы построил зеленую ферму на крыше дома. ФАН-ТВ

Житель Газы выращивает овощи на крыше дома. Идея создать ферму у Тайсира Абу Дана возникла после того, как он потерял работу и землю.

Уголок зелени в каменных джунглях. Тайсир Абу Дан придумал, как прокормить семью. Крыша дома спасла жителя района Хан-Юнис от голода. Здесь Тайсир Абу Дан выращивает сезонные овощи: горох, помидоры, цветную капусту.

«Я начал эту форму выращивания из-за растущих ограничений, экономических и социальных условий и нехватки ресурсов, необходимых для такого проекта. Я начал с использования дома, который стоя на участке 120 метров. Несмотря на это и несмотря на все остальное, слава богу, я смог преодолеть трудности», — рассказывает Тайсир.

Избытки урожая фермер продает на рынке. Овощи Тайсир Абу Дан выращивает органическими способами.