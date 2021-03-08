Президент Сирии Башар Асад и его жена заразились COVID-19

Дамаск, 8 марта. Коронавирус нового типа диагностировали у президента Сирии Башара Асада и его супруги Асмы аль-Асад. Информацию об этом сообщили в Twitter-аккаунте канцелярии сирийского лидера.

Президент и его супруга чувствуют себя хорошо. Их состояние оценивается как стабильное. О заражении коронавирусом политик и его жена узнали после того, как сдали ПЦР-тест.

В начале года президент России Владимир Путин посетил Сирию с секретным визитом. После этого арабские СМИ в течение нескольких недель обсуждали эту новость. Позже стало известно, что для Башара Асада приезд российского коллеги не был неожиданностью, но он должен был сохранять иллюзию внезапности из соображений безопасности.