Самый дорогой военный контракт Литвы находится под угрозой срыва

Автор Telegram-канала «Брюссельский стукач» рассказывает о самых значимых событиях в Североатлантическом альянсе за прошедшую неделю.

Строительство вооруженных сил

Сроки реализации самого дорогого военного контракта Литвы могут затянуться.

В 2016 году Вильнюс заключил с Германией договор на закупку 88 боевых машин пехоты Boxer. Первые две БМП были переданы батальону Великого князя Алгирдаса в июне 2019-го, поставка еще 15 машин ожидалась к концу того же года. Но из-за выявленных технических неисправностей «Боксеры» не приехали. Сообщалось, что срок их поставки перенесен на начало 2020-го.

Однако прошло уже полтора года, а БМП у Литвы как было две, так и осталось. Еще 86 обещанных машин переезжать из Германии в Прибалтику не спешат. Официальный срок завершения контракта — конец 2021 года. 5 марта в минобороны республики прошло совещание с представителями немецкого производителя, на котором все пытались понять, как с этим быть и что делать. До широкой общественности результаты переговоров не довели.

Сумма контракта на закупку 88 БМП Boxer составляет 386 млн евро. Он является самым дорогим в истории литовской армии.

Сухопутные войска США запустили новую вербовочную кампанию, направленную на поиск молодых людей, желающих служить на Аляске. Ранее граждане, решившие подписать контракт с минобороны, могли попросить отправить их туда только после прохождения базовой подготовки. Теперь они будут перебрасываться в регион сразу.

Причины запуска кампании не сообщаются. В теории имеют право на жизнь две версии. Первая — на Аляске наблюдается массовый отток кадров, который нужно оперативно восполнить. В пользу этого говорит наличие в штате явных проблем с морально-психологическим состоянием военнослужащих.

Вторая — Пентагон намерен ускорить наращивание военного присутствия США в Арктическом регионе на фоне многочисленных заявлений о его стратегической важности для Вашингтона.

Итальянский авианосец ITS Cavour (CVH 550) впервые принял на палубу два истребителя F-35B Lightning II под управлением пилотов Корпуса морской пехоты (КМП) США.

В настоящее время корабль проходит испытания у берегов Соединенных Штатов с участием специалистов Центра применения боевой авиации (NAWC). Цель тестирования — проверить готовность корабельных систем к использованию F-35, закупленных Италией у Вашингтона.

Военная активность

Два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США совершили полет над акваториями Северного и Балтийского морей.

Один из самолетов пролетел над территорией Польши, а также столицами Литвы, Латвии и Эстонии, демонстрируя местному населению вклад США в обеспечение региональной безопасности.

На отдельных этапах полета бомбардировщики сопровождали истребители

F-16 Fighting Falcon ВВС Дании, польские F-16, а также истребители Eurofighter Typhoon ВВС Италии и Германии, находящиеся в Литве и Эстонии по программе Балтийского воздушного патрулирования.

Our transatlantic partner ????????US has once again demonstrated NATO solidarity, unity, collective defence commitments to the allies ???????? DefMin @a_anusauskas said as U.S.B-1B Lancers conducted its mission in the Baltic region integrated w/ NATO Air Policing–2 ???????? Eurofighter Typhoons. pic.twitter.com/T0gwubK25n — Lithuanian MOD (@Lithuanian_MoD) March 3, 2021

Во французский порт Дюнкерк прибыла вторая партия техники 1-й бригады армейской авиации 1-й пехотной дивизии ВС США. Переброска состоялась в рамках ротации американских подразделений в Европе по плану операции «Атлантическая решимость». Первая партия была доставлена на прошлой неделе в греческий порт Александруполис.

В ходе ротации подразделение сменит 101-ю бригаду армейской авиации сухопутных войск США. Новый контингент будет насчитывать около 1,8 тыс. военнослужащих, 50 вертолетов UH-60 и HH-60, 10 CH-47 Chinook, 25 AH-64 Apache и 1,8 тыс. единиц вспомогательной техники и оборудования.

Основная часть группировки будет размещаться в Германии с передовым присутствием в Латвии, Польше и Румынии. Французский порт Дюнкерк используется для доставки американской бригады армейской авиации впервые. Это говорит о том, что Пентагон продолжает отрабатывать в Европе альтернативные маршруты переброски, подготавливая как можно больше портов для принятия своей военной техники.

On March 6, 2021, @ARCships M/V "Endurance" arrived at the Port of Dunkirk, France ???????? bringing equipment belonging to the ???????? 1st Combat Aviation Brigade @1stCAB1ID to the European theater. For the very first time this port has been used in support of #AtlanticResolve.

???? @hqSDDC pic.twitter.com/hE788gDi1M — Baltic Security (@balt_security) March 6, 2021

Истребители Eurofighter Typhoon ВВС Испании впервые за время своего присутствия в Румынии сопроводили над Черным морем два российских истребителя Су-30.

По заявлению командира испанского контингента, русские самолеты якобы летели с выключенными транспондерами и без связи с гражданской службой управления воздушным движением, чем вызвали подозрения.

Шесть истребителей ВВС Испании базируются на румынской авиабазе имени Михаила Когэлничану с 1 февраля в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в регионе. Они пробудут в стране до 31 марта.

???????? @EjercitoAire eurofighters ✈️ conduct first alert mission over the Black Sea, demonstrating @NATO's ability and readiness to quickly respond to situations arising near Alliance airspace.



ℹ️ Read more: https://t.co/hkH8FDXgsz#WeAreNATO #60yearsairpolicing



???? @EjercitoAire pic.twitter.com/3WEkztV8Z1 — España en la OTAN ???????? (@SpainNATO) March 5, 2021

Военно-политические отношения

США выделили очередной транш военной помощи Украине в размере 125 млн долларов. Он включает в себя передачу Киеву еще двух патрульных катеров Mark VI, дополнительных радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, медицинского и иного оборудования.

Еще один транш на 150 млн долларов, обещанный Украине в этом году, будет реализован когда Минобороны США и Госдеп подтвердят, что Киев добился необходимых успехов в проведении оборонных реформ. С 2014 года общий объем американской военной помощи стране превысил 2 млрд долларов.

Франция расширит военное присутствие в Эстонии. В этом месяце французские солдаты впервые после 2019 года вернутся в состав батальонной тактической группы НАТО, размещенной в республике. Особенностью новой ротации станет увеличение количества танков Leclerc французского контингента с 6 до 12 единиц.

L’@armeedeterre participe à l’opération #Lynx aux côtés de ses partenaires et alliés. Cet engagement est aujourd’hui renforcé en Estonie.



Première étape de ce nouveau déploiement : le chargement des véhicules à destination de La Rochelle avant départ en mer.#EuropeDéfense pic.twitter.com/ZOahUjJi7H — Armée de Terre (@armeedeterre) March 5, 2021

По итогам заседания комитета оборонной промышленности президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна подвергается явному и тайному оборонному эмбарго и продолжит стремиться к полной независимости своего военно-промышленного комплекса.

В Пентагоне начала работать China Task Force — специальная группа, состоящая из представителей министерства обороны, Объединенного комитета начальников штабов, всех видов вооруженных сил, оперативных командований, а также разведывательного сообщества.

Через четыре месяца она должна представить министру обороны США рекомендации по наиболее эффективному противодействию растущей мощи Китая.

Происшествия

Во время тренировочного полета 2 марта немецкий самолет «Торнадо» случайно сбросил две учебные бомбы за пределами заданного района на полигоне Nordhorn Range в Нижней Саксонии, вблизи границы с Нидерландами. Оба боеприпаса обнаружены, повреждений не зафиксировано.

Учебные бомбы не были оснащены штатными взрывчатыми веществами, а только дымовыми зарядами, которые должны взорваться при ударе о землю. Местных жителей оповестили об опасности и попросили уведомить ближайшее полицейское подразделение в случае обнаружения.

Снаряды нашла поисковая группа Бундесвера. В результате инцидента никто не пострадал, материального ущерба не зафиксировано. Для выяснения обстоятельств происшествия начато расследование.

Минобороны Канады сообщило, что 25 февраля на территории посольства в Кабуле был найден мертвым канадский военнослужащий Гай Адам Лоу. Тело обнаружено в помещении, где он проживал. Причины смерти устанавливает следствие, отмечается, что потеря является небоевой.