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Самый дорогой военный контракт Литвы находится под угрозой срыва

Самый дорогой военный контракт Литвы находится под угрозой срыва

Автор Telegram-канала «Брюссельский стукач» рассказывает о самых значимых событиях в Североатлантическом альянсе за прошедшую неделю.

Строительство вооруженных сил

Сроки реализации самого дорогого военного контракта Литвы могут затянуться.

В 2016 году Вильнюс заключил с Германией договор на закупку 88 боевых машин пехоты Boxer. Первые две БМП были переданы батальону Великого князя Алгирдаса в июне 2019-го, поставка еще 15 машин ожидалась к концу того же года. Но из-за выявленных технических неисправностей «Боксеры» не приехали. Сообщалось, что срок их поставки перенесен на начало 2020-го.

Однако прошло уже полтора года, а БМП у Литвы как было две, так и осталось. Еще 86 обещанных машин переезжать из Германии в Прибалтику не спешат. Официальный срок завершения контракта — конец 2021 года. 5 марта в минобороны республики прошло совещание с представителями немецкого производителя, на котором все пытались понять, как с этим быть и что делать. До широкой общественности результаты переговоров не довели.

Сумма контракта на закупку 88 БМП Boxer составляет 386 млн евро. Он является самым дорогим в истории литовской армии.

Самый дорогой военный контракт Литвы находится под угрозой срыва

Сухопутные войска США запустили новую вербовочную кампанию, направленную на поиск молодых людей, желающих служить на Аляске. Ранее граждане, решившие подписать контракт с минобороны, могли попросить отправить их туда только после прохождения базовой подготовки. Теперь они будут перебрасываться в регион сразу.

Причины запуска кампании не сообщаются. В теории имеют право на жизнь две версии. Первая — на Аляске наблюдается массовый отток кадров, который нужно оперативно восполнить. В пользу этого говорит наличие в штате явных проблем с морально-психологическим состоянием военнослужащих.

Вторая — Пентагон намерен ускорить наращивание военного присутствия США в Арктическом регионе на фоне многочисленных заявлений о его стратегической важности для Вашингтона.

Самый дорогой военный контракт Литвы находится под угрозой срыва

Итальянский авианосец ITS Cavour (CVH 550) впервые принял на палубу два истребителя F-35B Lightning II под управлением пилотов Корпуса морской пехоты (КМП) США.

В настоящее время корабль проходит испытания у берегов Соединенных Штатов с участием специалистов Центра применения боевой авиации (NAWC). Цель тестирования — проверить готовность корабельных систем к использованию F-35, закупленных Италией у Вашингтона.

Военная активность

Два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США совершили полет над акваториями Северного и Балтийского морей.

Один из самолетов пролетел над территорией Польши, а также столицами Литвы, Латвии и Эстонии, демонстрируя местному населению вклад США в обеспечение региональной безопасности.

На отдельных этапах полета бомбардировщики сопровождали истребители
F-16 Fighting Falcon ВВС Дании, польские F-16, а также истребители Eurofighter Typhoon ВВС Италии и Германии, находящиеся в Литве и Эстонии по программе Балтийского воздушного патрулирования.

Во французский порт Дюнкерк прибыла вторая партия техники 1-й бригады армейской авиации 1-й пехотной дивизии ВС США. Переброска состоялась в рамках ротации американских подразделений в Европе по плану операции «Атлантическая решимость». Первая партия была доставлена на прошлой неделе в греческий порт Александруполис.

В ходе ротации подразделение сменит 101-ю бригаду армейской авиации сухопутных войск США. Новый контингент будет насчитывать около 1,8 тыс. военнослужащих, 50 вертолетов UH-60 и HH-60, 10 CH-47 Chinook, 25 AH-64 Apache и 1,8 тыс. единиц вспомогательной техники и оборудования.

Основная часть группировки будет размещаться в Германии с передовым присутствием в Латвии, Польше и Румынии. Французский порт Дюнкерк используется для доставки американской бригады армейской авиации впервые. Это говорит о том, что Пентагон продолжает отрабатывать в Европе альтернативные маршруты переброски, подготавливая как можно больше портов для принятия своей военной техники.

Истребители Eurofighter Typhoon ВВС Испании впервые за время своего присутствия в Румынии сопроводили над Черным морем два российских истребителя Су-30.

По заявлению командира испанского контингента, русские самолеты якобы летели с выключенными транспондерами и без связи с гражданской службой управления воздушным движением, чем вызвали подозрения.

Шесть истребителей ВВС Испании базируются на румынской авиабазе имени Михаила Когэлничану с 1 февраля в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в регионе. Они пробудут в стране до 31 марта.

Военно-политические отношения

США выделили очередной транш военной помощи Украине в размере 125 млн долларов. Он включает в себя передачу Киеву еще двух патрульных катеров Mark VI, дополнительных радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, медицинского и иного оборудования.

Еще один транш на 150 млн долларов, обещанный Украине в этом году, будет реализован когда Минобороны США и Госдеп подтвердят, что Киев добился необходимых успехов в проведении оборонных реформ. С 2014 года общий объем американской военной помощи стране превысил 2 млрд долларов.

Франция расширит военное присутствие в Эстонии. В этом месяце французские солдаты впервые после 2019 года вернутся в состав батальонной тактической группы НАТО, размещенной в республике. Особенностью новой ротации станет увеличение количества танков Leclerc французского контингента с 6 до 12 единиц.

По итогам заседания комитета оборонной промышленности президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна подвергается явному и тайному оборонному эмбарго и продолжит стремиться к полной независимости своего военно-промышленного комплекса.

В Пентагоне начала работать China Task Force — специальная группа, состоящая из представителей министерства обороны, Объединенного комитета начальников штабов, всех видов вооруженных сил, оперативных командований, а также разведывательного сообщества.

Через четыре месяца она должна представить министру обороны США рекомендации по наиболее эффективному противодействию растущей мощи Китая.

Происшествия

Во время тренировочного полета 2 марта немецкий самолет «Торнадо» случайно сбросил две учебные бомбы за пределами заданного района на полигоне Nordhorn Range в Нижней Саксонии, вблизи границы с Нидерландами. Оба боеприпаса обнаружены, повреждений не зафиксировано.

Учебные бомбы не были оснащены штатными взрывчатыми веществами, а только дымовыми зарядами, которые должны взорваться при ударе о землю. Местных жителей оповестили об опасности и попросили уведомить ближайшее полицейское подразделение в случае обнаружения.

Снаряды нашла поисковая группа Бундесвера. В результате инцидента никто не пострадал, материального ущерба не зафиксировано. Для выяснения обстоятельств происшествия начато расследование.

Минобороны Канады сообщило, что 25 февраля на территории посольства в Кабуле был найден мертвым канадский военнослужащий Гай Адам Лоу. Тело обнаружено в помещении, где он проживал. Причины смерти устанавливает следствие, отмечается, что потеря является небоевой.

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