Актер Александр Обласов поделился своим отношением к празднику 8 Марта

В Международный женский день своим отношением к этому весеннему празднику поделился в беседе с ФАН актер Александр Обласов.

Артист рассказал, что всенародно любимое торжество для него также важно, как и для любого мужчины, поскольку в этот день мы говорим самые искренние, сердечные слова тем, кто дарит нам по жизни вдохновение и поддержку.

«Конечно, поздравляю женщин. Все же ради них, как бы там, бывало, они с нами, иногда, ни бодались. Все ради них! Они нас ведут, они нас подталкивают — и на поступки, и на ответственность, они рожают нам наших замечательных детей, прекрасных сыновей и дочерей. Конечно, 8 Марта — замечательный, прекрасный праздник», — сообщил собеседник.

Кроме того, он поделился своими жизненными наблюдениями на тему того, чем отличается мужской и женский подход к вопросу подарков.

«У женщин есть такое, как бы это сказать, они любят намекать, причем так, напрямую, либо через детей, либо через кого-то еще, чего именно они хотят. Часто так бывает. Вот в моей семье аккуратно направляют. Мне понравились мужики, которые говорят: «Почему ты мне на 23 февраля носки даришь? Мне нужна, например, бормашина или, там, набор отверток, а я получаю носки». А девочки любят, конечно, дорогие подарки. iPhone, к примеру. Самое смешное то, что в какие-то моменты «Не переходи мою черту, я женщина!» А потом что-то случается, например, машину разбила: «Ой, я же девочка!» Давайте тогда определяться — вы женщины либо девочки? Но все равно за это их и любим!» — с улыбкой подытожил артист.

Ранее Александр Обласов рассказал о своем двойственном отношении к дате 23 февраля и о том, почему часто играет людей в форме.