Миро заявила, что Меган Маркл и принцу Гарри нужно переехать в Россию

Москва, 8 марта. Светский обозреватель Лена Миро отреагировала на интервью принца Гарри и герцогини Меган Маркл телеведущей Опре Уинфри. Блогер считает, что супругам нужно переехать в Россию.

За большое интервью Опре Уинфри Меган Маркл и ее супругу принцу Гарри заплатили 9 млн долларов. А вот королева Великобритании Елизавета II получит «в подарок» инсульт, предположила Миро.

Ожидать ухудшения отношений семьи с Букингемским дворцом стоит хотя бы из-за того, что Маркл обвинила британскую корону в расизме. По ее словам, членов монаршей семьи крайне волновало, какого цвета родится малыш Арчи. Якобы из-за расы сыну Маркл не дали титул принца, следовательно, ему не была положена охрана.

Другим громким заявлением стали слова Маркл о желании свести счеты с жизнью из-за давления. При этом королевская семья знала о нестабильном состоянии жена принца Гарри, но не предоставила помощь специалистов.

Лена Миро предложила супругам переехать в Россию и устроиться здесь на работу. Будничная жизнь человека с его ежедневными поездками в метро в час пик поможет Меган Маркл забыть о тревоге, считает блогер.

«Гарри и Меган срочно нужно приехать в Россию и чуть-чуть поработать. Зайти утром в метро, постоять в пятницу вечером в пробочке. Снять однушку в Бутово или в Марьиной роще», — написала Миро.

По данным британских источников, королева Елизавета может лишить принца Гарри и Меган Маркл титулов герцога и герцогини Сассекских из-за скандального интервью Опре Уинфри.