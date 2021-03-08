ВМС Китая приняли на вооружение новый эсминец проекта Type 055

Циндао, 8 марта. Второй новейший эсминец проекта Type 055 пополнил ряды китайских военно-морских сил.

Церемония принятия корабля «Лхаса» на вооружение в армию Китая состоялась на военно-морской базе Северного флота ВМС НОАК в Циндао. Китайский эсминец был заложен на шанхайской верфи Shanghai Jiangnan Changxing Shipbuilding and Heavy Industry Corporation государственной судостроительной корпорацией China Shipbuilding State Corporation (CSSC). Известно, что на разных стадиях прохождения испытаний и постройки находятся еще шесть кораблей проекта Type 055.

Ранее глава китайского МИД Ван И предложил Вашингтону оставить «опасную практику» экс-президента США Дональда Трампа, сообщает Федеральное агентство новостей. Речь идет об активной поддержке бывшим американским лидером Тайваня.