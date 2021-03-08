Зеленский обратился к украинкам в Международный женский день

Киев, 8 марта. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жительниц Незалежной с 8 Марта.

Он назвал этот день особенным для женщин. Слова главы государства приводит ТАСС. Международный женский день стал праздником преодоления неравноправия, уверен украинский лидер.

«Этот праздник победы женщин над неравенством и несправедливостью. Победы над дикими временами, когда права женщин были ограничены. Победы над ложным стереотипом, что женщины — это «слабый пол». Это точно не так», — пояснил Владимир Зеленский.

Ранее депутат Верховной Рады Илья Кива предупредил о надвигающемся на Незалежную голоде, передает «Национальная служба новостей». Он считает виновными команду президента в провале вакцинации и саботаже.