Захарова назвала главное качество дипломата

Москва, 8 марта. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что определяет настоящего дипломата.

По ее словам, в этой профессии главную роль играет профессионализм, а не половая принадлежность.

«У каждого человека есть какие-то свои особенности. Кто-то в большей степени эмоционален, кто-то в большей степени сдержан, у кого-то больше опыт работы, у кого-то меньше опыт работы», — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что смотрит на своих коллег по работе исключительно с этой точки зрения, не разделяя их на мужчин и женщин.

Ранее Захарова назвала главный ориентир работы внешнеполитического ведомства России в соцсетях. Она отметила, что необходимо руководствоваться законодательной базы страны.