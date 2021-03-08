Первая партия «зеленого» СПГ из России поступила в Европу

Москва, 8 марта. «Газпром» поставил свою первую партию углеродно-нейтрального, или «зеленого» сжиженного природного газа (СПГ) на европейский рынок, говорится в сообщении Shell Global LNG.

Груз был доставлен в Уэльс на танкере LNG Megrez из Мурманска, где на судно была перегружена партия СПГ с завода на Ямале. Получателем груза является Shell Global LNG.

Получение первой партии «зеленого» СПГ из России позволит Shell поставлять газ с нейтральным выбросом углерода на внутренний рынок Великобритании. Компания также поблагодарила «Газпром» за сотрудничество в организации первой поставки углеродно-нейтральной партии СПГ в Европу.

Организацией поставок «зеленого» СПГ в Европу занимается компания Shell. Она также координирует поставки углеродно-нейтрального топлива в Японию, Корею, Тайвань и Китай.

Представитель концерна Shell в России Седерик Кремерс ранее оценил перспективы рынка СПГ. Менеджер также рассказал, сможет ли сжиженный природный газ вытеснить трубопроводное топливо.