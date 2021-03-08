Педиатр назвал главную угрозу COVID-19 для детей

Москва, 8 марта. Коронавирусная инфекция может привести к мультисистемному воспалению организма у ребенка, поделился педиатр Григорий Шеянов.

Симптомы, которые могут быть вызваны осложнением COVID-19 среди детей, похожи на синдром Кавасаки, рассказал эксперт. В беседе с корреспондентом URA.RU Шеянов заявил, что воспаление организма может наблюдаться у детей от 8-11 лет, которые перенесли инфекцию.

«Происходит, прежде всего, воспаление сердечной мышцы, миокардит. Также начинаются нестабильность кровообращения и шоковые реакции», — добавил медик.

Смертность в таких ситуациях составляет 10-20% от всех случаев тяжелого течения заболевания у детей, рассказал Шеянов. Только в Москве зафиксировано несколько десятков таких случаев. Медик призвал при признаках вялости, интоксикации и повышенной температуры незамедлительно показать ребенка врачам.

Мутация коронавируса, схожая с обнаруженными в ЮАР и Бразилии генетическими вариантами возбудителя, могла сформироваться на территории Японии. Такое мнение ранее высказали специалисты медицинского университета Кэйо.