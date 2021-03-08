«Я ваши тела закопаю»: найдена новая записка Скопинского маньяка

Рязань, 8 марта. Следователь раскрыл содержание неизвестной записки Скопинского маньяка. Насильник сравнивал похищенных девушек с животными и планировал убить.

Виктор Мохов, который продержал двух девушек в подвале четыре года, называл своих пленных кроликами, передает телеканал «360» со слов следователя Дмитрия Плоткина.

Насильник писал в записке, что девушки умрут, когда придет их время. Мохов утверждал, что закопает тела так, что их косточки «никто не найдет». Следователь показал журналистам эту записку, она не вошла в материалы дела.

Скопинский маньяк в 2000 году похитил двух школьниц и запер их в подземном бункере. Мужчина четыре года насиловал и издевался над пленницами. Одна из девушек трижды беременела, Мохов подкидывал младенцев в подъезды. В итоге маньяк отсидел 17 лет и недавно вышел на свободу, он не раскаялся в своих преступлениях.